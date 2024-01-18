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Kartepe'de akaryakıt istasyonunda yaşanan tehlikeli olay güvenlik kamerasına yansıdı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir sürücü, akaryakıt istasyonunda aracının el frenini çekmeyi unutunca araç D-100 kara yoluna doğru ilerledi. Sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde akaryakıt istasyonuna giren sürücü, aracının el frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu. Sürücü istasyonun market bölümüne geçerken araç, D-100 kara yoluna doğru ilerledi. Sürücülerin kazadan kıl payı kurtulduğu olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, aracına yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Yakıtını aldıktan sonra istasyonun market bölümüne geçen sürücü, iddiaya göre bu sırada aracının el frenini çekmeyi unuttu. El freni çekilmeyen araç aniden hareket ederek D-100 kara yoluna hareket etti. Panelvanı gören sürücüler kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Bir ileri bir geri giden aracı gören sürücü ve akaryakıt çalışanları ise panikledi, panelvanı durdurmaya çalıştı. Sürücünün en frenini çekmesiyle herkes rahat nefes aldı.

Güvenlik kamera görüntülerinde ise el freni çekilmeyen aracın D-100 kara yoluna doğru ilerlediği ve sürücülerin kaza yapmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı. Ayrıca görüntüde, olayı fark eden istasyon çalışanlarının ve sürücünün koşarak el frenini çektiği görüldü.

Şaşırdığını söyleyen Soner Eroğlu isimli vatandaş, "Araç akaryakıt istasyonundan yakıt aldı ve D-100 kara yoluna doğru gitti. Daha sonra geri geri gelmeye başladı, hayret ettim. Gördüğüm görüntü karşısında inanamadım" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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