Kartepe'de 800 Bin TL Değerinde Elektronik Malzeme Hırsızlığı Operasyonu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 800 bin TL değerinde elektronik malzeme motorları çalan 4 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 30 Eylül tarihinde Kartepe ilçesinde bulunan işyerinden 800 bin TL değerinde elektronik malzeme motorları çalındı. Durumun polise ihbar edilmesi ile ekipler harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen D.K., T.G, G.H. ve E.G. operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden D.K'nin 13, T.G'nin 20, G.H'nin ise 11 suç kaydı olduğu tespit edildi. İfadeleri alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ