Kartepe'de 59 Sikke Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda 3 kişinin üzerinde 59 sikke bulundu. Şahıslar gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 59 sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kartepe'de şüphelendikleri 3 kişinin üzerini kontrol etti. Yapılan kontrolde şüphelilerin üzerinde 59 sikke bulundu. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa