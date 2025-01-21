Yangının ardından yakınlarından haber alamayanlar hastanelere akın etti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangının ardından yaralı ve hayatını kaybeden vatandaşların yakınları hastane önlerine akın etti. Ellerindeki fotoğrafları hastane çalışanlarına gösteren vatandaşlar, yakınlarından haber almaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde saat 03.30 sıralarında restoran kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm oteli sardı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı olay sonrası, yakınlarına ulaşamayanlar hastanelere akın etti. Yakınlarının fotoğraflarını hastane personeline gösteren vatandaşlar, onlardan bir haber almaya çalışıyor.

"Ne oluyor ne bitiyor biz de bilmiyoruz"

Hastane önünde yakınından haber almak için endişeli bekleyişini sürdüren Oktay Ateş, "Tanıdıklar var, arkadaşlarımız var, yüce Rabbim hepsine yardım etsin, bizler de şok içindeyiz. Gece geç yattım. Son dakika olarak gördük. Elimizden bir şey gelmiyor. 40 kilometre uzaklıkta, itfaiye bile zor gitmiş. Takdiriilahi mi diyelim ihmalkarlık mı diyelim. İnşallah en yakın zamanda sevdiklerimizden haber alırız. Geçmiş olsun, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Hastaneden bilgi akışı yok. Kimse hiçbir şey söylemiyor. Çevre illerden devamlı araçlar geliyor. Ne oluyor ne bitiyor biz de bilmiyoruz" dedi. - BOLU