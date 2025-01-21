Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın: 10 Ölü, 32 Yaralı
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Yangın, restoran kısmında başladı ve kısa sürede tüm otele yayıldı. Ekiplerin yangınla mücadelesi sürerken, dron ile havadan görüntüler alındı.
Türkiye'nin önemli kış turizmi destinasyonları arasında yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangının çıktığı otel havadan görüntülendi. Yarıyıl tatili dolayısıyla dolu olan ve 234 kişinin konakladığı öğrenilen otele müdahale sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Restoran kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm oteli sardı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Sakarya, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda ekip yangınla mücadele için Bolu'ya sevk edildi. Yaklaşık 7 saattir ekiplerin müdahalesi sürerken, otel dron ile havadan da görüntülendi. - BOLU