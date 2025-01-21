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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Otelde Yangın: Ölü ve Yaralılar Var

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Otelde Yangın: Ölü ve Yaralılar Var
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin olduğu ve çok sayıda yaralanan vatandaşın bulunduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında hayatını kaybeden ve çok sayıda yaralanan vatandaş olduğu öğrenildi.

Yangın, sabahın erken saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin bir odasında başlayan yangın tüm binayı sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle oteldeki tatilciler diğer otellere tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangında hayatını kaybeden ve çok sayıda yaralanan vatandaş olduğu öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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