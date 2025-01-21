Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Otelde Yangın: 3 Ölü, 11 Yaralı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 11 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Bölgede çalışmalar sürüyor. - BOLU