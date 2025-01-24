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Kartalkaya'daki Yangınla İlgili Şüpheli Sayısı 10'a Çıktı

Kartalkaya'daki Yangınla İlgili Şüpheli Sayısı 10'a Çıktı
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Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kişi sonrası gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi. İşletme sahibi Halit Ergül ve diğer 8 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 kişinin savcılık ifadelerinin ardından tutuklamaya talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildikleri öğrenildi.

Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor. Gözaltındaki 14 şahıstan 9'u adliyeye sevk edilmişti. Son olarak iş güvenliği ve uzmanı Ece Kayacan da işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirildi. Kayacan ile birlikte adliyeye getirilen şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 kişinin savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildikleri öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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