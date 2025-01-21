Kartalkaya'da Yangın: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 32 Yaralı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da bulunan ve geceliği yaklaşık hafta sonu 30 bin, hafta içi 23 bin TL olan otel 10 kişiye mezar oldu. 32 kişinin de yaralandığı faciadan birçok kişide oteldeki çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atlayarak kurtulmaya çalıştı.

Feci olay, şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül'ün sahibi olduğu öğrenilen otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. Yarıyıl tatili olması sebebiyle büyük bir kısmı dolu olan otelde adeta can pazarı yaşandı. Geceliği hafta sonu 30 bin liralık olan otele tatil için gelenler faciayı yaşadı. İlk belirlemelere göre 10 kişiye mezar olan yangında, 32 kişi de yaralandı. Birçok kişide oteldeki çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atlayarak alevlerden kurtulmaya çalıştı. Onlarca vatandaşın umutla yakınlarından haber almayı beklediği faciada can kaybının artmasından endişe ediliyor. - BOLU