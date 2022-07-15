Kartal E-5'te çarptığı otomobili sürükleyen beton mikseri refüje girdi - Haberler

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Kartal E-5'te çarptığı otomobili sürükleyen beton mikseri refüje girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kartal E-5 karayolunda, kontrolden çıkan beton mikseri, sol şeritteki otomobili sürükleyerek refüje girdi.

Kartal E-5 karayolunda, kontrolden çıkan beton mikseri, sol şeritteki otomobili sürükleyerek refüje girdi. Kazada yaralanan olmazken beton pompasında bulunan kişi şok geçirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kartal'da E-5 karayolunda Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Hacıoğulları'na ait Mercedes markalı 34 BBZ 553 plakalı beton mikseri, arızalanan beton pompasını çekerek yolda ilerlediği sırada kontrolden çıktı. Arkasındaki beton pompası ile beraber yolun sağ şeridinden sol şeridine doğru kayan beton mikseri, sol şeritte ilerlemekte olan Ford markalı 34 HA 9137 plakalı otomobile çarptı. Beton mikseri çarptığı otomobili de sürükleyerek yol ortasındaki refüje çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken otomobilde ve beton mikserinde maddi hasar meydana geldi. Beton pompasında bulunan bir kişi ise şok geçirdi. Şok geçiren ve yere yatan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen kurtarıcı aracı ile ve çekici ile çekilerek olay yerinden kaldırıldı.

(Cem Güney Kılıç - Enes Şamil Gönenç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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