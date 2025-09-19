Kartal'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kartal sahil yolunda otomobilin ani manevra yapması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay 00.00 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Pendik istikametinde seyir halindeki 34 EPL 949 plakalı otomobil önündeki aracın ani fren yapması sonucu sağa doğru manevra yaptı. Manevra sonucu otomobilin yan tarafında seyreden ve duran araçlara çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza sonucu araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçların bir tanesinin LGP'li olması nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri yolda güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL