Haberler

Kartal'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kartal'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal sahil yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, bir aracın ani fren yapması sonrası diğer araçlara çarpmasıyla gerçekleşti.

Kartal sahil yolunda otomobilin ani manevra yapması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay 00.00 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Pendik istikametinde seyir halindeki 34 EPL 949 plakalı otomobil önündeki aracın ani fren yapması sonucu sağa doğru manevra yaptı. Manevra sonucu otomobilin yan tarafında seyreden ve duran araçlara çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza sonucu araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçların bir tanesinin LGP'li olması nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri yolda güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jose Mourinho, Benfica'da! İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak

Yeni takımına imzayı attı! İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı

Ailesini katleden doktor cezaevinde asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.