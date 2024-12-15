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Kartal'da Yolcu Minibüsü Alev Alev Yandı

Kartal'da Yolcu Minibüsü Alev Alev Yandı
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Kartal'da bir yolcu minibüsü, seyir halindeyken meydana gelen yangında alev alev yanarak küle döndü. Minibüste bulunan 20 yolcu, şoför tarafından zamanında tahliye edildi. Yangında yaralanan olmadı.

Kartal'da bir yolcu minibüsü alev alev yandı. Minibüste bulunan 20 kişi yangından önce tahliye edilirken, yanan minibüs ise küle döndü.

Olay, Kartal Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kartal-Yayalar Mahallesi güzergahında çalışan 34 M 1070 plakalı yolcu minibüsünden Kartal istikametine seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför minibüsü durdurarak araçta bulunan 20 yolcuyu tahliye etti. Alevlerin yükseldiği yangında ara ara patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Minibüste yolcu olarak bulunan Necati Demirci, "Arıza nedeniyle bir anda yangın çıktı. Arabada 20 yolcu vardı, yolcular tahliye oldu" dedi. Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, yanan minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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