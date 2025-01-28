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Kartal'da Yol Verme Tartışması: Sürücü Aracına Tekme Attı

Kartal'da Yol Verme Tartışması: Sürücü Aracına Tekme Attı
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Kartal'da iki sürücü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma, öfkeyle sonuçlandı. Bir sürücü, diğerinin aracına tekme atarak saldırıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sürücülerden biri öfkelenerek diğer sürücünün aracına tekme attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Marmaray durağında geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen sürücülerden biri pikabı tekmelemeye başladı. Pikap sürücüsü ise tartışmaya devam etmeyerek yoluna devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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