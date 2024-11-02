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Kartal'da Yaya Kazası: 19 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kartal'da Yaya Kazası: 19 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Kartal'da hızla seyreden bir otomobil, yolun karşısına geçen 19 yaşındaki Sibel Güngör'e çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Güngör'ün cenazesi morga kaldırıldı.

Kartal'da hızlı seyreden otomobil yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 22.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hızlı seyretmekte olan 34 AET 053 plakalı otomobil yolun karşısına geçen Sibel Güngör'e (19) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, Sibel Güngör'ün cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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