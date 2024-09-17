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Kartal'da Trafik Kazası: Sürücü ve Yolcu Ağır Yaralandı

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İstanbul Kartal'da meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı refüje ve ağaca çarparak durdu. Kazada sürücü Eren K. ve yanındaki yolcu ağır yaralandı.

Kartal'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce yolun ortasındaki refüje, ardından da ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü ve yanındaki yolcu ağır yaralandı.

Olay, İstanbul Kartal ilçesi, Kondonboyu Ankara Caddesi, Pendik istikametinde saat 00.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Eren K. hakimiyetindeki 45 SB 4964 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun ortasındaki refüje çarptı, ardından da ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Eren K. ve yanındaki yolcu ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları istanbul 3-sayfa Sağlık trafik Kartal

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