Kartal'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Kartal'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu ile meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Olay 00.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 16 L 3362 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kaza nedeniyle aracın içinde bulunan iki kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL