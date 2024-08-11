Kartal'da trafik kazası: Bir sürücü yaralandı

Kartal'da sahilde kontrolden çıkan otomobil önce bir araca, ardından başka şeritten gelen otomobile vurarak trafik ışıklarına hızla çarptı. Kazada bir sürücü yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, İstanbul Kartal ilçesi, Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, E.G.'nin hakimiyetindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobile, ardından seyir halindeki İ.M.'nin kontrolündeki araca çarptı. Ardında da trafik ışıklarına vurarak durabildi. Olayda kazaya neden olan araç sürücüsü yaralandı. Çevrede vatandaşlar yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü E.G.'yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya karışan sürücülerden İ.M., "Pendik tarafından geliyorduk, biraz yavaşladık. Bu arkadaş benden önce bir araca soldan vurdu. Sonra benim sağ tarafıma vurdu ve refüje çıkarak direğe vurdu. Hastaneye kaldırıldı. İnşallah bir şey olmaz" dedi. - İSTANBUL