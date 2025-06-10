Kartal'da Takla Atan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Kartal'da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada iki kişi yaralandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Kartal Samandıra Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan 57 FD 608 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışarak yaralanan S.U. ve İ.Y., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olay esnasında trafik tek şeritten sağlandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL