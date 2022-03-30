Kartal'da silah ve bıçakların kullanıldığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kartal'da dün gerçekleşen silah ve bıçakların kullanıldığı saldırıda 5 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay sonrası firar eden 4 kişi ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

Silahlı Saldırı dün 18.30 sıralarında Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde gerçekleşmişti. İddiaya göre Barış A. cadde ortasında silahlı saldırıya kardeşleri A. A. ve Ö. A. ise darp edilerek bıçaklı saldırıya uğramıştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı saldırıda Barış A. kurşunların hedefi olurken olayı ayırmak isteyen kardeşleri de 3 şüpheli tarafından feci şekilde darp edilerek yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheli olay sonrası yakalandı. Kartal Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. V.O.,H.A.,M.S.,S.İ.,M.A. adliyeye sevk edildi. Olay sonrası firar eden, H.T., M.D.,E.Y.,O.İ. ise aranıyor. - İSTANBUL