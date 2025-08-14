Kartal'da Şiddetli Rüzgar, Apartmanın Çatısını Uçurdu

Kartal'da Şiddetli Rüzgar, Apartmanın Çatısını Uçurdu
Kartal'da meydana gelen olayda, aşırı rüzgar nedeniyle 7 katlı apartmanın çatısı parçalanarak düştü. Düşen çatı, park halindeki bir otomobile ve yanındaki apartmanın çatısına zarar verdi.

Kartal'da 7 katlı apartmanın çatısı şiddetli rüzgar sonucu parçalanarak uçtu. Çatının bir kısmının sokağa düşmesi sonucu bir otomobil ve ev zarar gördü.

Olay, Kartal Yalı Mahallesi Halk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halk Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatısı aşırı rüzgarda yerinden sökülerek ayrıldı. Rüzgar sonucu çatının bir kısmı sokağa düşerek park halindeki bir araca ve başka bir apartmanın çatısına zarar verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve İtfaiye ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alarak sokak giriş ve çıkışlarını kapattı. Ekipler, rüzgarın şiddeti nedeniyle binanın çatısına müdahale edemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
