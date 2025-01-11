Kartal'da Servis Minibüsleri Trafik Kurallarını İhlal Etti

Kartal'da servis minibüsü sürücüleri "Sola Dönüş Yapılmaz" tabelasını görmelerine rağmen, trafiği atlatmak için sol tarafa geçti. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Kartal D-100 kara yolu yan yolunda seyreden servis minibüsü sürücüleri, trafiği atlatmak uğruna diğer sürücüleri ve trafiği tehlikeye atarak "Sola Dönüş Yapılmaz" tabelasını görmelerine rağmen, yan yoldan D-100 kara yoluna girmek için sola geçti. Sürücüler bu hareketleri ile hem trafik kurallarını çiğnedi hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. - İSTANBUL