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Kartal'da Sanayi Sitesinde Araç Yangını

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Kartal ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde park halindeki iki araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, alevlerin iş yerlerine sıçramaması faciayı önledi.

Kartal'da sanayi sitesinde park halindeki iki araç alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevlerin iş yerlerine sıçramaması faciayı önledi.

Yangın, Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde saat 20.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, bir iş yerinin önünde park halindeki iki araçta yangın çıktı. Yanan araçları gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araçları söndürdü. İki aracın da küle döndüğü yangında alevlerin iş yerlerine sıçramaması faciayı önledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul İtfaiye 3-sayfa Kartal Olay İtfaiye İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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