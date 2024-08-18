Kartal'da Sanayi Sitesinde Araç Yangını

Kartal'da sanayi sitesinde park halindeki iki araç alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevlerin iş yerlerine sıçramaması faciayı önledi.

Yangın, Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde saat 20.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, bir iş yerinin önünde park halindeki iki araçta yangın çıktı. Yanan araçları gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araçları söndürdü. İki aracın da küle döndüğü yangında alevlerin iş yerlerine sıçramaması faciayı önledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL