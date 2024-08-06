Kartal'da rögar kapağı hırsızları kamerada

İSTANBUL - Kartal'da kağıt toplayıcılığı yapan üç şahıs cadde üzerinde bulunan rögar kapağını kağıt toplama arabasına koyarak çaldı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kağıt toplayıcısı üç şahıs cadde üzerinde ilerlerken, kaldırım üzerindeki yaklaşık 40 kiloluk demir rögar kapağını kağıt toplama arabasına koyarak çaldı. Hırsızlığın ardından şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Rögar kapağının yerinde olmadığını gören cadde üzerindeki esnaflar hayatının şokunu yaşadı. Hırsızlık anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kağıt toplayıcısı üç şahsın önce rögar kapağının yanına oturdukları ve ardından yaklaşık 40 kiloluk rögar kapağını kağıt toplama aracına koyarak uzaklaştıkları görülüyor.