Kartal'da rögar kapağı hırsızları kamerada 3. Sayfa Haberleri Kartal'da kağıt toplayıcılığı yapan 2 şahıs yaklaşık 50 kiloluk rögar kapağını kucaklayarak çaldı. Kartal'da kağıt toplayıcılığı yapan 2 şahıs yaklaşık 50 kiloluk rögar kapağını kucaklayarak çaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcılığı yapan 2 şahıs gözüne kestirdiği yaklaşık 50 kiloluk demir rögar kapağını yerden alarak çaldı. Ertesi gün iş yerini açmaya gelen mahalle esnafı rögar kapağının çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Olay kamerada Kağıt toplayıcısı 2 şahsın rögar kapağını kucaklayarak çaldığı o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kağıt toplayıcılığı yapan 2 şahıs kaldırımda ilerlerken rögar kapağını fark ediyor. İlk denemelerinde rögar kapağına gücü yetmeyen şahıslar bir aparat yardımıyla rögar kapağını kaldırdıktan sonra kucaklayarak kağıt topladıkları çek çek arabasına koyarak gözden kayboluyor. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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