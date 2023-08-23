Kartal'da Rezidans Otoparkında Silahlı Saldırı

Kartal'da bir kişi, kaldığı rezidansın otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kartal'da, bir kişinin, kaldığı rezidansın otoparkında silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün kimliği belirlenmeyen bir şüpheli, Mehmet B'ye bir rezidansın açık otoparkında silahla 4 el ateş açtı.

Mehmet B. yaralandı, saldırgan plakasız bir araçla olay yerinden kaçtı.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin, kaçan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Bu arada, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, açık otoparkta rezidansa doğru ilerleyen Mehmet B'ye, yüzünde maske bulunan şüphelinin silahla ateş açması ve araca binerek kaçması yer aldı.