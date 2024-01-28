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Kartal'da polisten kaçan araç sürücüsü yol kenarındaki otoparka uçtu

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Kartal'da polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki otoparka uçtu. Kazada yaralanan olmazken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Kartal'da polisten kaçan araç sürücüsü yol kenarındaki otoparka uçtu

İSTANBUL - Kartal'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki otoparka uçtu. Kaza sonucu yaralanan olmazken araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay 03.00 sularında Kartal Topselvi E5 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre polisin dur ihtarına uymayan 68 ACT 269 plakalı aracın sürücüsü H.T Ankara istikametinde ilerlerken polisin dur ihtarına uymayarak kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki iş merkezinin otoparkına uçtu. Kazada yaralanan olmazken araçta bulunan H.T ve yanındaki kişiye alkol testi yapıldı. Test sonucu 1,93 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, yanındaki yolcuyla beraber gözaltına alınırken, araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara 3.Sayfa Haberler

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