Kartal'da polis memurunun silahı ateş aldı, 1 kişi yaralandı

Kartal'da bir eğlence mekanına girmek isteyen polis memurunun boş olduğunu iddia ettiği silahı ateş aldı ve bir kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.