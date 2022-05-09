Kartal'da pes dedirten hırsızlık kamerada: Ördekleri çaldılar - Haberler

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Kartal'da pes dedirten hırsızlık kamerada: Ördekleri çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kartal'da pes dedirten hırsızlık kamerada: Ördekleri çaldılarİSTANBUL Kartal'da seyir halinde olan motosikletteki 2 kişi, trafikte 2 ördek gördü.

Kartal'da pes dedirten hırsızlık kamerada: Ördekleri çaldılar

İSTANBUL Kartal'da seyir halinde olan motosikletteki 2 kişi, trafikte 2 ördek gördü. 2 kişi gözüne kestirdiği ördekleri, kovalayarak yakalamaya çalıştı. İlk denemede başarısız olan hırsızlar, daha sonra kovalayarak yakaladıkları ördekleri kucaklayıp sırra kadem bastı. O ilginç hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Kartal'da Top Selvi Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan motosikletli iki kişi, yoldan geçtiği esnada başıboş gördüğü 2 ördeği gözüne kestirdi. 2 kişi gözüne kestirdiği ördekleri, kovalayarak yakalamaya çalıştı. İlk denemede başarısız olan ikili daha sonra kovalayıp yakaladıkları ördekleri kucaklayıp kaçtı. Ördek hırsızlığı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan ördeklerin bulunduğu sahiplerinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Ördek hırsızlığı kamerada

Görüntülerde seyir halinde olan iki motosikletlinin ördekleri görünce durdukları birinin motosikletten inip ördeği yakalamaya çalıştığı, ilk denemede başarısız olan ikilinin daha sonra kovaladıkları ördekleri yakalayıp kaçtığı görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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