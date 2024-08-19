Kartal'da park halindeki 2 araç alev alev yandı

İSTANBUL - Kartal'da sanyide sitesinin içinde park halinde bulunan 2 araç alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alırken, alevlerin işyerlerine sıçramaması faciayı önledi.

Yangın, İstanbul Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi oto sanayi sitesinde saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir işyeri önünde park halindeki iki araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede iki aracıda sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araçları söndürdü. İki araçta küle döndü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, alevlerin işyerlerine sıçramaması faciayı önledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.