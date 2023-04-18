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Kartal'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kartal'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı Kartal'da gece saatlerinde park halinde olan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Kartal'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da gece saatlerinde park halinde olan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kartal'da Yakacık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yol kenarında park halinde olan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobile, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli şahsın ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişiye isabet etti.

Otomobilin sürücü koltuğunda oturan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Ayrıca silahtan çıkan kurşunlardan biri olay yerinin yakınındaki tatlı dükkanında oturan yabancı uyruklu bir kadına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan otomobilde yaralanan bir kişinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - 3. Sayfa

Yakacık 3. Sayfa Haberler

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