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Kartal'da Otomobil Trafik Levhasına Çarptı: 1 Yaralı

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Kartal'da seyir halindeki bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki trafik levhasına çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kartal'da seyir halindeki bir otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle, yolun sağındaki trafik levhasına çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 01.20 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen 34 RU 2881 plakalı aracın sürücüsü seyir halindeyken aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağındaki trafik levhasına çarptı. Kazada aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. Çevreden geçen vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Kadıköy İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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