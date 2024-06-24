Kartal'da Otomobil Kontrolden Çıkıp Ağaçlara Çarptı: 3 Yaralı

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkıp yolun ortasındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü dahil 3 kişi yaralandı.

Olay, Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde yaşandı. İddiaya göre, Can Ozmen hakimiyetindeki 34 SB 2022 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkıp yolun ortasındaki ağaçlık alana çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü dahil 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL