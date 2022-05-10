Kartal'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı

İSTANBUL - Kartal sahil yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yol üzerinde bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin hız kadranının 100 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kartal'da sahil yolunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maltepe yönüne seyir halinde olan 34 BSV 55 plakalı Eda Var kontrolündeki Audi marka otomobil Turgut Özal Bulvarı'ndan, Sanayi Caddesi'ne bağlanmak isterken yol ayrımında bulunan bariyerlere aşırı hız nedeniyle ok gibi saplandı. Bariyerlere saplanan otomobil çarpma hızının etkisiyle ters yöne döndü. Çevredeki vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü Eda Var'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü bölgedeki hastaneye sevk edildi. Bariyerlere saplanan otomobilin hız kadranının 100 kilometrede takılı kaldığı görülürken otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Sanayi Caddesi bağlantı yolu trafiğe kapatıldı.