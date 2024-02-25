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Kartal'da Otomobil Alev Alev Yandı

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Kartal ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yanmaya başladı ve kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kartal'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam İstanbul Kartal ilçesi Yunus Mahallesi'nde, saat 03.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, park halindeki sahibinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 FNG 058 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanlar çıkan araç bir anda alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Olay İstanbul Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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