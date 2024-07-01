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Kartal'da Otluk Alan Yangını Tedirginlik Yarattı

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Kartal Yunus Mahallesi'nde bir grup kişi tarafından yakılan ateş, otluk alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, piknik yapmak için sahile gelen vatandaşları tedirgin etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Kartal'da bir grup kişi tarafından yakılan ateş otluk alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın piknik yapmak için sahile gelen vatandaşları tedirgin etti.

Olay, dün Kartal Yunus Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir grup kişi otluk alanda ateş yaktı. Yakılan ateş bir anda büyüyerek tüm otluk alana yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın piknik için sahile gelen vatandaşları tedirgin etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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