Kartal'da öldürülen genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Kartal'da bir evde ölü bulunan iki genç kızdan Dilara Gültay'ın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Kartal'da bir evde ölü bulunan iki genç kızdan Dilara Gültay'ın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aileleri tarafından aranan Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel'in (29) cesetleri Mustafa P.'nin evinde bulunmuştu. Cinayeti işledikten sonra bileklerini keserek intihar etmek isteyen Mustafa P. ise ilk ifadesinde kızları öldürdüğünü itiraf etmişti. Evde bulunan cenazelere detaylı inceleme yapmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.

Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan Dilara Gültay'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Acılı baba Şenol Gültay, "Kızımı aldı benden. Bu çocuk garibanın tekiydi. Tanıyorduk çocukların arkadaşıydı. Sevgilisi falan değildi. Bir kafede çalışıyordu. Çocuklar öyle tanışmışlar. Biz bu çocuğa destek olduk, yardım ettik eşyasını aldık. Nasıl yaptı böyle bir şey anlamadım. Evlat acısı içimiz yanıyor" dedi.

Öte yandan, Cansu Demirel'in ailesinin de Adli Tıp Kurumuna geldiği öğrenilirken, Demirel'in cenazesinin yarın Kartal'da toprağa verileceği kaydedildi. - İSTANBUL