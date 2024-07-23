Kartal'da Motosikletli Şahıs Kaza Yaptı, Vatandaşlar Yardıma Koştu

Kartal'da bir motosikletli şahıs kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Kartal İlçesi, Hürriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir motosikletli seyir halindeyken hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazanın etkisiyle motosikletli genç yere düştü ve hafif şekilde yaralandı. Motosikletliye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yine çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Vatandaşların kaza yapan motosikletliye yardım ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL