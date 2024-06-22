Üye Girişi
Haberler

Kartal'da motosikletiyle kaza yapan kadın sürücü, motosikletine üzüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da meydana gelen kaza sonucu motosikleti düşen kadın sürücü, kendi canı yerine motosikletine üzüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da motosikletiyle kaza yapan kadın sürücü, kendi canı yerine motosikletine üzüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kadın motosikletli seyir halindeyken kaza yaptı. Kaza nedeniyle motosiklet düşerek sürüklendi. Kadın sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Bir süre yolda oturan sürücü, daha sonra motosikletinin yanına geldi. Motosikletinin kazaya karışmasına üzülen kadın tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan motosiklet sürücüsünün o anları ise çevredeki başka bir vatandaş tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Motosiklet 3.Sayfa Güncel Haberler

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz

Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz

 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak

Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title