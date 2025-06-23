Kartal'da Motosiklet Kazası: Kapı Açılması Sonucu Yaralanma

Kartal'da Motosiklet Kazası: Kapı Açılması Sonucu Yaralanma
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Kartal'da motosiklet sürücüsü, yol kenarında duran bir aracın aniden kapısını açması nedeniyle yola savrularak yaralandı. Kazada sürücünün ayaklarının kırıldığı bildirildi.

Kartal'da seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yol kenarında duran aracın kapısının aniden açılmasıyla yola savrularak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kartal Soğanlık Mahallesi Millet Caddesi'nde 18 Haziran tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü yol kenarında durarak aniden kapısını açtı. Bu sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsü açılan kapının çarpması sonucu yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsünün ayaklarının kırıldığı öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yere savrulan motosiklet sürücüsünün seyir halindeki başka bir aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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