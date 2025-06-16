Kartal'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

Kartal'da seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü havaya savrularak yere düştü. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Kartal'da 14 Haziran tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ana yolda seyir halinde olan araç ile yan yoldan gelen motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya savrularak yere düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı sürücüye müdahale edilirken, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan kontrollerin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay anı, araç içi kamerası tarafından kaydedilirken, kazaya ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL