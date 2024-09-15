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Kartal'da Metruk Bina Yangını: Ölüm ve Yaralanma Yok

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İstanbul Kartal'da boşaltılmış metruk bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kartal'da 3 katlı boşaltılmış metruk binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına aldı.

Yangın, İstanbul Kartal İlçesi, Cevizli Mahallesi, Zara Sokak üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir boş durumda olan 3 katlı metruk binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 2 saat uğraşlar sonucu söndürmeyi başardı. Alevlerin yan binalara sıçramaması faciayı önledi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul İtfaiye Kartal

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