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Kartal'da Market Önünde Hırsızlık Girişimi

Kartal'da Market Önünde Hırsızlık Girişimi
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İstanbul'un Kartal ilçesinde bir markete gelen iki kişi, marketin önündeki paletleri çalmaya çalıştı. Ancak market çalışanları durumu fark ederek paletleri geri aldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal'da bir markete gelen iki kişi, marketin önündeki paletleri çaldı. Market çalışanlarının durumu fark etmesiyle paletler çalan şahıslardan geri alındı. Yaşanılan olay ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'un Kartal İlçesi, Karlıktepe Mahallesinde bulunan bir markette saat 11.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, markete gelen iki şahıs markette çalışanların kasada olmamasını fırsat bilerek, marketin önünde bulunan paletleri alarak uzaklaştı. Hırsızlık anlarını güvenlik kamerasında fark eden market çalışanları şahısların arkasından koşarak paletleri geri aldı. Yaşanılan olay ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık anları kamerada

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde erkek ve kadın iki şahsın dükkanın önüne gelerek marketin önündeki paletleri çalıp götürdüğü ve güvenlik kamerasından durumu gören market çalışanlarının ise çalınan paketleri şahıslardan geri aldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hırsızlık istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Kartal

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