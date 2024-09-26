Kartal'da Market Önünde Hırsızlık Girişimi

Kartal'da bir markete gelen iki kişi, marketin önündeki paletleri çaldı. Market çalışanlarının durumu fark etmesiyle paletler çalan şahıslardan geri alındı. Yaşanılan olay ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'un Kartal İlçesi, Karlıktepe Mahallesinde bulunan bir markette saat 11.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, markete gelen iki şahıs markette çalışanların kasada olmamasını fırsat bilerek, marketin önünde bulunan paletleri alarak uzaklaştı. Hırsızlık anlarını güvenlik kamerasında fark eden market çalışanları şahısların arkasından koşarak paletleri geri aldı. Yaşanılan olay ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık anları kamerada

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde erkek ve kadın iki şahsın dükkanın önüne gelerek marketin önündeki paletleri çalıp götürdüğü ve güvenlik kamerasından durumu gören market çalışanlarının ise çalınan paketleri şahıslardan geri aldığı görülüyor. - İSTANBUL