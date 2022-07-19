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Kartal'da küçük çocuğun camdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Kartal'da küçük çocuğun camdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi Kartal'da korku dolu anlar: Küçük çocuk cama çıkıp mermerin üzerinde durdu Kartal'da küçük bir çocuk, apartmanın 4. katındaki evin camına çıkarak mermerin üzerinde durdu.

- Kartal'da küçük çocuğun camdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi

Kartal'da korku dolu anlar: Küçük çocuk cama çıkıp mermerin üzerinde durdu

İSTANBUL - Kartal'da küçük bir çocuk, apartmanın 4. katındaki evin camına çıkarak mermerin üzerinde durdu. Çocuğun camdaki tehlikeli oyunu görenlerin yüreğini ağza getirdi. Yüreklerin ağza geldiği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde meydana İddiaya göre, 5 katlı bir apartmanın dördüncü katında evde tek başına olduğu öğrenilen küçük bir çocuk, camdan sarkıp bir süre sonra oyun oynadı. Cama çıkarak mermer üzerinde duran çocuğu gören mahalleli panikle apartman sakinlerinden yardım istedi. Apartmanda oturan komşuların, kapıyı zorlayıp içeri girerek küçük çocuğu sarktığı camdan düşmeden içeri alıp kurtardığı öğrenildi. Çocuğun cama çıkmasıyla yüreklerin ağza geldiği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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