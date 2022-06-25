Kartal'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Haberler

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Kartal'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Kartal'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı Kartal'da seyir halindeki otomobil önündeki araca çarpmasıyla savrularak takla attı.

- Kartal'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da seyir halindeki otomobil önündeki araca çarpmasıyla savrularak takla attı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kartal Turgut Özal Bulvarı sahil yolunda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 UV 0357 plakalı Dacia markalı E.A. yönetimindeki araca, arkadan gelen 35 BEP 90 plakalı M.N.E yönetimindeki araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı. Takla atan araç içinde bulunan E.A. ve araçta bulunan 2 kadın yaralanırken, arkadan çarpan araç sürücüsü M.N.E de hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Öte yandan kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken kaza yapan araçların vinçle olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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