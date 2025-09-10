Haberler

Kartal'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı

İstanbul'un Kartal ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

İstanbul'un Kartal ilçesi sahil yolunda kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kartal sahil yolu Kadıköy istikametinde, 06 CAT 152 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halinde bulunan otomobillere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik yavaşlarken araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı
