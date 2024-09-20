Kartal'da Kırmızı Işıkta Geçen Araç Kazaya Neden Oldu

Kartal'da kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 araca çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken kazaya neden olan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 00.15 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde Kadıköy istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 AAZ 564 plakalı otomobil Şehit Tamer Kılıç Sokak üzerinden Turgut Özal Bulvarı'na gireceği sırada, kırmızı ışıkta geçen 41 TC 882 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobiller çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşısında kırmızı ışıkta bekleyen 28 YA 768 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu 41 TC 882 plakalı otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Araç içinde bulunun 2 yolcu yaralandı. Kazaya karışan araçlardan 34 AAZ 564 plakalı otomobilin sürücüsünün de yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği yerde polis bölgeye güvenlik şeridi çekip önlem alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla Kadıköy istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL