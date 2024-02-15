Kartal'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kartal'da yolun karşısına geçen araç, seyir halindeki başka bir araca çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Ayazma Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 JU 207 plakalı araç, cadde üzerinde yokuş aşağı seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yöne geçti. Kontrolden çıkan araç, Ayhan Yaprak yönetimindeki 50 ED 439 plakalı otomobille çarpıştı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu savrulan otomobilde sıkışan sürücü Yaprak, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Diğer sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, ağır yaralanan Ayhan Yaprak'a ambulansta kalp masajı yapıldı. Yaprak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücünün yakınları ise kazaya karışan diğer sürücü ile olay yerinde tartıştı. Kazaya karışan sürücü polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL