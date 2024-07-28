Üye Girişi
Haberler

Kartal'da Kaza: 5'i Çocuk 11 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal ilçesinde meydana gelen kazada, refüjden karşı yöne geçen bir araç başka bir araçla çarpıştı. Kazada 5'i çocuk olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kartal'da meydana gelen kazada refüjden karşı yöne geçen araç, bir başka araçla çarpıştı. Kazada 5'i çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, Kartal ilçesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.Y. hakimiyetindeki 34 UK 457 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden karşı yöne geçip, Z.I. kontrolündeki 34 CGK 92 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların içindeki yolculardan 5'i çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kartal Çocuk İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

 Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

 AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler

AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler

 Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title