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Kartal'da Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Yolcu Yaralandı

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Kartal ilçesinde bir kavşakta 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil, seyir halindeki başka bir araçla çarpıştı. Kazada bir yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kartal'da kavşakta "U" dönüşü yapmak isteyen otomobile, seyir halindeki bir araç çarptı. Kazada bir yolcu yaralandı.

Olay, dün Kartal ilçesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil 'U' dönüşü yaptığı sırada, karşı yoldan gelen başka bir araç ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içindeki bir yolcunun yaralandığı belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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