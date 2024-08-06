Kartal'da Kağıt Toplayıcıları Rögar Kapağını Çaldı

Kartal'da kağıt toplayıcılığı yapan üç şahıs cadde üzerinde bulunan rögar kapağını kağıt toplama arabasına koyarak çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kağıt toplayıcısı üç şahıs caddede ilerlerken, kaldırım üzerindeki yaklaşık 40 kiloluk demir rögar kapağını kağıt toplama arabasına koyarak çaldı. Hırsızlığın ardından şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Rögar kapağının yerinde olmadığını gören cadde üzerindeki esnaf şok yaşadı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kağıt toplayıcısı üç kişinin önce rögar kapağının yanına oturdukları ve ardından yaklaşık 40 kiloluk rögar kapağını kağıt toplama aracına koyarak uzaklaştıkları görülüyor. - İSTANBUL